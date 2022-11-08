أمانة جدة تكشف عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

دعت “أمانة محافظة جدة” المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الفنية والهندسية والتخصصية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).

المسميات الوظيفية:

باحث عمليات موارد بشرية.

فني دعم مساعد.

محامي مساعد.

باحث تطوير موارد بشرية مساعد.

فني دعم مساعد.

مصمم جرافيكس.

مهندس بيئة مساعد.

مهندس تنسيق مواقع مساعد.

مهندس حاسب آلي.

مهندس معماري مساعد.

باحث تطوير موارد بشرية مساعد.

باحث عمليات موارد بشرية.

مهندس تخطيط مساعد.

مهندس زراعي مساعد.

مهندس مدني مساعد.

مهندس مساحة مساعد.

آلية التقديم من قبل (المتقدمين/المتقدمات):

1- الدخول على نظام المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف والتأكد من صحة البيانات.

2- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

3- يتم تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــة) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها ومن ثم حفظ الطلب.

4- على كل (متقدم/ــة) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به .

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

يشترط أن يكون سبق له / لها حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (للجنسين) على المرتبة السادسة والسابعة.

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

طريقة التقديم:

أوضحت الأمانة أن التقديم متاح عبر منصة جدارات خلال الفترة من 5 إلى 9 ربيع ثاني 1444هـ.

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