ضبط 158 متر مكعب من الحطب المحلي بمدينة بريدة

تواصل- واس:

ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة بريدة، اليوم، 158 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المستخدم في النشاط التجاري.

جاء ذلك خلال حملة مشتركة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، وأمانة منطقة القصيم، وقطاعات الأمن العام بمنطقة القصيم.

وتستهدف الحملة التي نفذها مكتب الوزارة بمدينة بريدة.

1- تنمية الغطاء النباتي الطبيعي.

2- الحد من آثار التصحر.

3- استعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية.

4- إعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة.

5- تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن.

6- حماية البيئة وتحسين جودة الحياة عبر زراعة الأشجار والحفاظ عليها في المناطق المختلفة لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وحثّ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، جميع المحال التجارية والمطاعم بالمنطقة، إلى استخدام البدائل مثل الحطب والفحم المستورد، والتبليغ على المخالفين من خلال رقم 939 وذلك حفاظاً على الغطاء النباتي، وتفادياً للعقوبات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للاحتطاب.

اقرأ أيضًا:

في مؤتمر دولي.. المملكة تستعرض جهودها المحلية والعالمية لحماية البيئة