رئيس فنزويلا: خلال 30 أو 40 سنة سيكون كوكبنا غير صالح للمعيشة

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قال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو موروس، إنه خلال 30 أو 40 سنة سيكون كوكبنا غير صالح للمعيشة.

العالم اليوم يواجه خطر انهيار النظام البيئي

وأوضح في كلمة له بمؤتمر المناخ في شرم الشيخ، أنه يجب خفض انبعاثات غازات الدفيئة لضمان خفض الاحترار العالمي، وأن الجميع يواجهون تحدي التغيرات المناخية، وأن العالم يواجه اليوم خطر انهيار النظام البيئي، لافتًا إلى أن العالم أهدر الكثير من الوقت وتأخرنا بما يكفي عن مكافحة التغير المناخي.

الهيدروجين الأخضر أهم عوامل دعم الاقتصاد

فيما أضاف المستشار الألماني أنه سيكون هناك خطة عمل لتعزيز التحول للهيدروجين الأخضر بتكلفة قليلة، مؤكدًا أن الهيدروجين الأخضر أحد العوامل الأساسية لدعم الاقتصاد في مجال الطاقة، وأن الهيدروجين الأخضر تكنولوجيا حقيقية ليس من الصعب التحول إليها في المستقبل.

المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مبادرة مشتركة بين مصر وبلجيكا لإنشاء «المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد»، مؤكدًا أن المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد هو منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين لخلق ممرات للتجارة والتنسيق.

إطلاق مشروع محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

كما أعلن عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاواط في العين السخنة، مشيرًا إلى أن أزمة الطاقة العالمية فرضت على الدول تحديات لتأمين احتياجاتها، وأن الدول النامية تظل أقل قدرة على الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول للهيدروجين الأخضر.

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