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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والجمارك لكل المؤهلات
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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والجمارك لكل المؤهلات

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والجمارك لكل المؤهلات

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والجمارك لكل المؤهلات
٠٢:١١:٠١ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، وفقًا للشروط والتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – مدير إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات.

2 – مدير مكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات.

3 – مدير البرنامج.

4 – مهندس رئيسي لعمليات النظام / قاعدة البيانات.

5 – أخصائي رئيسي في إدارة الطلب على تكنولوجيا المعلومات.

6 – أخصائي قيادة ضمان جودة تكنولوجيا المعلومات.

7 – أخصائي رئيسي في تحليل أعمال تكنولوجيا المعلومات.

8 – وغيرها.

* التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
تكنولوجيا المعلومات فرص عمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة

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