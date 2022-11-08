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شرطة محافظة جدة تقبض على مواطن لارتكابه حوادث سلب
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شرطة محافظة جدة تقبض على مواطن لارتكابه حوادث سلب

شرطة محافظة جدة تقبض على مواطن لارتكابه حوادث سلب

شرطة محافظة جدة تقبض على مواطن لارتكابه حوادث سلب
٠١:٥٥:٢٩ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة جدة أنها تمكنت من القبض على شخص لارتكابه حوادث سلب.

وأوضحت أنها ألقت القبض على مواطن لارتكابه حوادث، وأنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

حوادث جنائية بانتحال صفة غير صحيحة والسلب

وقبل أيام، قبضت شرطة محافظة جدة على مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية الإريترية ومواطن ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة والسلب، مؤكدة أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

حوادث جنائية تمثلت في السطو على المنازل وسرقتها

كما تمكنت شرطة جدة من القبض على 4 مقيمين من الجنسية المصرية ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في السطو على المنازل وسرقة ما فيها من مجوهرات ومقتنيات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الكلمات الدلالية:
السرقة النيابة العامة جدة حوادث سلب شرطة جدة

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