الآن.. شاهد جريان سيل الخوانق في العرضية بمنطقة مكة المكرمة

تواصل – فريق التحرير:

وسط انخفاض درجات الحرارة، جرى صباح اليوم سيل الخوانق في العرضية الشمالية بالقنفذة في منطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كيف شهدت الخوانق في العرضية الشمالية بالقنفذة في منطقة مكة المكرمة، لجريان السيول نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة على المنطقة.

استمرار انخفاض الحرارة على معظم الأنحاء

فيما أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 24 درجة، وسجلت الباحة 25 درجة مئوية.

سحب رعدية ممطرة

وأوضح أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة ومكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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