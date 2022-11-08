بهذه الدول.. روسيا تفرض عقوبات على 74 شركة أجنبية تعمل في مجالات عسكرية

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أعلنت الحكومة الروسية، أنها قررت فرض عقوبات على 74 شركة أجنبية تعمل في مجالات عسكرية، بينها أمريكية وألمانية وبريطانية.

أمريكا وإيطاليا تناقشان إرسال أنظمة دفاع جوي أوكرانيا

في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم «البنتاجون» أن وزيرا الدفاع الأمريكي ونظيره الإيطالي، ناقشا يوم أمس، مسألة إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا كجزء من المساعدة العسكرية، مع التعاون الثنائي لتزويد أوكرانيا بالمعدات اللازمة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي.

كييف تحتاج إلى أنظمة دفاع جوي حديثة

وأكد مجلس الأمن الأوكراني، أن كييف تحتاج إلى أنظمة دفاع جوي حديثة وطائرات ودبابات وصواريخ بعيدة المدى، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تسلمت أول دفعة من النظام الصاروخي «ناسامز».

هذا هو شرط أوكرانيا للتفاوض مع روسيا

ونقلت وكالة «رويترز» عن الرئيس الأوكراني أنه من الضروري إجبار روسيا على المشاركة في مفاوضات سلام حقيقية، وأن شرطه الأساسي للتفاوض مع روسيا هو استعادة وحدة أراضيه.

وأوضح الكرملين أنه لا تزال روسيا منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا، لكنها أصبحت الآن مستحيلة بسبب رفض كييف.

روسيا تسقط طائرات مسيرة في مدينة سيفاستبول

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الموالية لروسيا في شبه جزيرة القرم، ارتفاع مستوى التهديد الإرهابي وتمديد العمل بحالة الطوارئ، مؤكدة أن الجيش الروسي تصدى لطائرات مسيرة في أجواء مدينة سيفاستبول.

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