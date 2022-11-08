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الأعداد تتراجع.. «الصحة» تُعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة

الأعداد تتراجع.. «الصحة» تُعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة

الأعداد تتراجع.. «الصحة» تُعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة
١٢:٤٣:١٧ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 257 حالة، وحالتي وفاة.

إجمالي حالات الإصابة تراكميًا

ووفقا لإحصاء «الصحة»، اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 824,003 حالة.

تسجيل 4057 حالة نشطة

 وأكدت أنه من بين حالات الإصابة، نحو 4057 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، وتتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

إجمالي حالات التعافي بلغ 809,961 حالة

فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 810,523 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9423 حالة وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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الكلمات الدلالية:
إصابات كورونا فيروس كورونا كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة

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