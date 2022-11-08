«عقارات الدولة» تبدأ بتأهيل الشركات لمشروع التطوير الموجّه للنقل العام TOD في العاصمة المقدسة

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح كراسة طلب التأهيل لمشروع استثمار أرض تجارية للتطوير الموجه للنقل العام (TOD) في العاصمة المقدسة على بعد 300 متر تقريبًا من المسجد الحرام جنوب مشروع وقف الملك عبدالعزيز (برج الساعة) وذلك بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويشمل المشروع تأجير الأرض بمساحة 167 ألف متر مربع لاستثمارها مدةً تصل إلى 25 سنة، حيث سيقام عليها عدد من الأصول متعددة الاستخدامات تشمل (محطّة للحافلات، ومتاجر تجزئة داخل محطّة الحافلات، ومتاجر للتجزئة والتسوّق، وفندق أربعة نجوم يضم 400 غرفة).

الهيئة تدعو القطاع الخاص بالتقدم للمشروع

كما دعت الهيئة القطاع الخاص من المطورين والمستثمرين ذوي الخبرة في المجال الراغبين بالتقدم على المشروع، التسجيل في رابط تحميل كراسة طلب التأهيل (الرابط أدناه)، كما يمكنهم الاطلاع على الكتيب التعريفي بالمشروع (الرابط أدناه)، و كذلك يمكنهم التسجيل لحضور الجلسة التعريفية (الرابط أدناه).

علماً بأنّ الموعد المستهدف لعقد الجلسة التعريفية بالمشروع هو يوم الخميس بتاريخ 16 ربيع الثاني 1444 هـ الموافق 10 نوفمبر 2022م من الساعة 10 ص – 12 ظهراً، وعلى أن يكون الموعد المستهدف لورشة العمل للإجابة على استفسارات الشركات والمطورين هو 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022م، كما أنه مستهدف طرح كراسة الشروط والمواصفات قبل نهاية العام الميلادي الجاري (2022م).

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