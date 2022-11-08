135 مليون شخص معرّضون لخطر الوفاة المبكر بسبب انبعاثات الكربون (فيديو)

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بسبب انبعاثات الكربون، أصبح ما لا يقل عن 135 مليون شخص معرضون لخطر الوفاة المبكر.

وحسب آخر إحصائيات البنك الدولي، فإن انبعاثات الكربون غاز ثاني أكسيد الكربون تقدر بـ 883 ألف و747 كيلو طن.

الحكومات تنفق 7 مليارات دولا سنويًا

فيما سرّعت الحكومات من إجراءاتها لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وإنفاق ما يقارب من 7 مليارات دولا سنويًا، في سبيل خفض نسبة انبعاث الكربون، من مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ.

العمل على إبطاء آثار التغير المناخي

وحسب «الإخبارية»، فإن شركة أرامكو تعد عضوًا مؤسسًا لمبادرة شركات النفط بشأن المناخ، في سبيل إبطاء آثار التغير المناخي، وإعادة التوازن البيئي.

المملكة لها دور ريادي في مكافحة أزمة المناخ

وتقوم المملكة بأدوار ريادية لتعزيز وتوحيد جهود مكافحة أزمة المناخ تحت مظلة مبادرة السعودية الخضراء و«الشرق الأوسط الأخضر»، من خلال تنفيذ مجموعة متنامية من المشاريع لخفض الاحتباس الحراري، بما يعادل 7 ملايين طن سنويًا.

تنفيذ برامج لرفع كفاءة الطاقة وتطوير التقنيات

كما قامت المملكة بتتابع نهج شامل، بخفض انبعاثها من الكربون، من خلال تنفيذ برامج لرفع كفاءة الطاقة وتطوير تقنيات احتجاز الكربون، وزيادة وسائل النقل العام بما يسهم في التقليل من الازدحام المروري وانبعاثات الكربون الصادرة من المركبات، إضافة إلى زيادة القدرة على إنتاج الطاقة المتجددة.

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