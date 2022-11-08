6 اشتراطات لحضور مزاد بيع السيارات في جمرك الرقعي.. وموعد إقامته

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات” في جمرك الرقعي وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وأوضحت الهيئة أن المزاد يقام يوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر 2022.

ويشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية:

1- دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

3- دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

4- يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

5- تقتصر المشاركة في مزاد “سيارات التشليح” على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال “تشليح السيارات”.

6- يجب على المشتري إخراج السيارات المباعة خلال 3 أيام للسيارات برسم الوارد، و10 أيام للسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

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