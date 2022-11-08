يتبقى لها 30 يومًا.. 4 أصناف تستهدفهم مبادرة تصحيح الأوضاع في نشاط نقل البضائع

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أوضحت الهيئة العامة للنقل أن المبادرة التشجيعية المخصصة للمنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية في المملكة، ستنتهي بعد 30 يومًا، وذلك في تاريخ 07 ديسمبر 2022م – الموافق 13 جمادى الأولى 1444هـ.

4 أصناف تستهدفهم مبادرة تصحيح الأوضاع

وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تستهدف:

1 – الأفراد والمنشآت الراغبين بإصدار ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية.

2 – من لديهم مركبات يزيد وزنها الإجمالي عن (3,500) كجم.

3 – من لديهم مركبات يزيد عددها عن الحد المسموح به لهم نظامًا والمحدد بـ (9 شاحنات).

4 – من تحمل مركباتهم رخص سير نقل خاص سارية المفعول.

وبينت الهيئة أنه بإمكان المنشآت والأفراد خلال فترة المبادرة الحالية، والتي ستنتهي في 07 ديسمبر 2022م، الاستفادة من الخدمات والإعفاء من رسوم إصدار رخص سير، وإصدار اللوحات عند تنفيذ إجراءات التحويل من نقل خاص إلى نقل عام، وكذلك إمكانية تنفيذ هذه الخدمات بدون اشتراط سداد المخالفات والمتعلقة بالنقل، وذلك دعمًا وتحفيزًا لكافة المنشآت والأفراد في نشاط نقل البضائع.

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