«إنفاذ» يشرف على مزاد المشراق العلني لبيع 17 عقارًا

تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» عن إقامة مزاد المشراق العلني الحضوري اليوم، لبيع 17 عقارًا متنوعًا بمدينة الرياض.

عرض عدد من الأراضي السكنية والتجارية

وأوضح أن المزاد يعرض عددًا من والأراضي السكنية والتجارية والعمائر التجارية والفلل السكنية وأراضٍ صناعية ومستودعات؛ حيث يبلغ إجمالي المساحات للعقارات المطروحة للبيع أكثر من 45 ألف متر مربع.

ودعا «إنفاذ» الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل عن المزاد وشروط المشاركة الاطلاع على صفحة المزادات ببوابة المركز عبر هذا الرابط .

أهم أهداف مركز الإسناد والتصفية

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على:

1 – إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص.

2 – الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، مما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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