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انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 185 ريالاً

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 185 ريالاً

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 185 ريالاً
١١:٢٦:٣٣ ص، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء الموافق 8 من نوفمبر 2022 في أسواق المملكة، وسجل عيار 24 نحو 201.95 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 185.12 ريال.

عيار 21 يسجل 176.71 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 176.71 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 151.46 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 117.80 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 100.97 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6281 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1414 ريالات، وأسعار كيلو الذهب 201,945 ريالاً.

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