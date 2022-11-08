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«المسند» يوضح حقيقة احتراق الأرض إذا اقتربت من الشمس بهذا المقدار
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«المسند» يوضح حقيقة احتراق الأرض إذا اقتربت من الشمس بهذا المقدار

«المسند» يوضح حقيقة احتراق الأرض إذا اقتربت من الشمس بهذا المقدار

«المسند» يوضح حقيقة احتراق الأرض إذا اقتربت من الشمس بهذا المقدار
١١:١٥:٠٠ ص، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال خبير الطقس وأستاذ المناخ د. عبدالله ‌المسند، إنه يسمع أحيانًا من يقول إن الأرض إذا اقتربت من الشمس مقدار ميل، أو متر، لاحترقت الأرض ومن عليها.

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احتراق الأرض إذا اقتربت من الشمس معلومة خاطئة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه لا شك أن هذه معلومة مغلوطة، إذ أن كوكب الأرض لا يزال يقترب ويبتعد عن الشمس، لأن مداره بيضاوي الشكل «إهليلجي»، وعندما تقترب الأرض من الشمس «الحضيض» يكون بعدها 147 مليون كم، وذلك في فصل الشتاء.

وأضاف أنه عندما تكون في أبعد نقطة عن الشمس «الأوج» يكون بعدها 152 مليون كم، وذلك في فصل الصيف، وعليه يتضح أن الفرق بين فصلي الشتاء والصيف 5 مليون كم قربًا وبعدًا، ومع ذلك لم تحترق الأرض لقربها، ولم تتجمد لبعدها؛ لأن الخالق الحكيم جعل هذا القدر.

النُظم المناخية والحياتية ستتأثر بشكل كبير

وأشار إلى أنه من التفاوت المكاني والذي يسمح للحياة على الأرض أن تقوم، ولو افترضنا أن الأرض اقتربت إلى أقل من 147 مليون كم، أو ابتعدت إلى أكثر من 152 مليون كم، «ببضعة» ملايين من الكيلومترات فالحياة ـ والله أعلم ـ قائمة، ولكن النُظم المناخية والحياتية ستتأثر بشكل كبير والله أعلم وأحكم.

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الكلمات الدلالية:
احتراق الأرض الشمس المسند المناخ فصل الشتاء فصل الصيف كوكب الأرض

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