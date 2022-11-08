اكتشف نفسك.. 5 نصائح تقودك للنجاح والتميز

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استعان أحد أساتذة السموم النباتية، في كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم، بسائق الكلية ليدله على الأعشاب السمية في صحراء الجزيرة العربية؛ لأن السائق البسيط الذي يتلمس أطراف رزقه في الجامعة من مهنة قيادة السيارة، كان خبيرًا في النباتات البرية وتفاصيلها وأين تتكاثر وآثارها السمية على الماشية.

ووفاءً من الأستاذ الجامعي صار السائق شريكًا في البحث العلمي للبروفسور في الورقة البحثية.

من هذا المثال البسيط والمهم في الوقت ذاته ينطلق الكاتب الصحفي عبد الحليم البراك ليؤكد أنه لا يوجد كائن حي غير متميز، وأن البشر مهما تشابهوا في مجملهم إلا أن هناك ما يميز كل واحد منهم عن الآخر.

أنت مختلف عن غيرك فلا تستسلم للنمطية

ويؤكد البراك في مقاله “يوجد ما يميزك” المنشور في صحيفة “مكة”، أن كل كائن يختلف عن الآخر، حتى في عالم النباتات والحيوانات؛ فلا توجد زهرة تشبه الأخرى في سيقانها وأوراقها وحيويتها، ولا يوجد حيوان يشبه الآخر فتجد – مثلاً – قردًا هادئ الطباع، وآخر ذكيًا في حركاته، وثالث ربما يكون بليدًا!

ويتابع الكاتب الصحفي أن هذا الاختلاف ينصب على الإنسان أيضًا، فإذا كانت بصمة اليد والعين تميزان شخصًا عن آخر، فهناك أيضًا بصمة الوجه وطباع الإنسان وما يحبه كل شخص ويهواه، بينما ذوبان الفرد في المجتمع والجماعة من حوله يجعله يستسلم للنمطية في المجتمع إلى الدرجة التي تذوب فيها صفاته الفردية في قوة الجماعة والمجتمع، فيتجرد من خصوصيته التي تميزه عن غيره.

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ويوجه البراك عدة نصائح للشباب وللناس في المجتمع، حتى يحافظوا على تميزهم وصفاتهم الذاتية التي تجعلهم مختلفين ومتميزين عن غيرهم، ويورد أهم هذه الصفات في:

1- اكتشف ماذا تجيد؛ فهذه هي كلمة السر في تميزنا وكسر الرؤية النمطية عن بقية الناس.

2 – غذّ هذا الاكتشاف، وعش عالمك وحدك أو مع من يقاسمونك الموهبة نفسها والسر الإنساني العظيم ولا تقف مشابهًا لأحد.

3- لا تنتظر أحدًا يكتشفك، بل اكتشف نفسك وغذّ موهبتك بعقلك وحسن عنايتك.

4 – لا تستسلم لضغط الجماعة لتعود للذوبان فيها، فإذا كنت فنانًا فعد لفنك، وإذا كنت قارئًا فكتابك ينتظرك، وإذا كنت كاتبًا فأنت بحاجة لقلمك.

5 – لا تستسلم لمشاغل الحياة وتهمل نفسك وتهمل موهبتك، فلا بواكي لك إلا أنت ولا خاسر سواك.

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