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«بايدن»: تزايد وتيرة العنف السياسي والترهيب في الولايات المتحدة

«بايدن»: تزايد وتيرة العنف السياسي والترهيب في الولايات المتحدة

«بايدن»: تزايد وتيرة العنف السياسي والترهيب في الولايات المتحدة
١٠:٣٩:٤٧ ص، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن وتيرة العنف السياسي والترهيب في تزايد في عموم الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه سيستخدم حق النقض إذا أقر الكونجرس المقبل قانونًا يحظر الإجهاض.

وقال في تصريحات له، إنه هناك فرصة للحفاظ على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وأنا متفائل بذلك، وأن إدارته ستمضي قدمًا إلى الأمام بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات.

بايدن: على الأمريكيين أن يتحدوا ضد العنف

وأوضح أنه على الأمريكيين أن يتحدوا ضد العنف السياسي وترهيب الناخبين، محذرًا من تصاعد التطرف الجمهوري قبل انتخابات الكونجرس النصفية الأسبوع المقبل.

وفي كلمة تلفزيونية دعا بايدن الشعب الأمريكي إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد العنف السياسي وترهيب الناخبين، منبها إلى الارتفاع المقلق في عدد الشخصيات العامة التي تتغاضى عن مثل هذه التصرفات.

هناك مرشحون لا يلتزمون بقبول نتائج الانتخابات

وحذّر الرئيس الأمريكي من أن رفض بعض المرشحين الجمهوريين قبول نتائج انتخابات منتصف الولاية يمهد الطريق للفوضى، مبينًا أن هناك مرشحين يتنافسون على مناصب من كل المستويات، ولا يلتزمون بقبول نتائج الانتخابات التي يخوضونها ما يمهد ذلك الطريق للفوضى.

يأتي هذا في الوقت الذي قضت فيه محكمة بولاية أريزونا بمنع العد اليدوي للأصوات المبكرة في إحدى المقاطعات خلافًا لرغبة الجمهوريين.

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الكلمات الدلالية:
الكونجرس الولايات المتحدة انتخابات التجديد النصفي بايدن وتيرة العنف السياسي

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