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تنبيه مهم من حساب المواطن حول موعد إيداع الدعم

تنبيه مهم من حساب المواطن حول موعد إيداع الدعم

تنبيه مهم من حساب المواطن حول موعد إيداع الدعم
١٠:٢٧:٥٤ ص، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

رد برنامج حساب المواطن على استفسار أحد المواطنين بشأن موعد نزول الدعم.

وقال حساب “العناية بالمستفيدين” إنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف: “سيتم صرف الدعم للدفعة الستين يوم الخميس بتاريخ ” 10 نوفمبر”.

شروط الأهلية للحصول على الدعم

وتشمل شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية، وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم لدفعة شهر نوفمبر

 

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