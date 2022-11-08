هل يوجد عسل مغشوش في الأسواق؟.. «الغذاء والدواء» تجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة الغذاء والدواء، أنه لا يوجد عسل مغشوش في الأسواق، وأن ما تم نشره على بعض وسائل التواصل ما هو إلا شائعات غير صحيحة.

وأضافت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، ردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك عسل مغشوش في الأسواق.

وأجابت الهيئة: «تحية طيبة، تقوم الهيئة بمتابعة منتجات ومصانع العسل في المملكة، وفي حال ملاحظتكم وجود مخالفة يمكنك الإبلاغ عبر قنوات الهيئة الرسمية بالاتصال بمركز الاتصال الموحد «19999» أو من خلال تطبيق «طمني» للأجهزة الذكية».

بحث دعم توفر المنتجات الوطنية

وبهدف دعم توفر المنتجات الوطنية، التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، هشام الجضعي، برئيس اللجنة الوطنية للصناعات الوطنية للصناعات الدوائية، عبدالرحمن المطيري.

دعم توفر المستحضرات الوطنية

ونُوقش خلال اللقاء عدد من الموضوعات والمحاور، ومنها: سبل دعم توفر المستحضرات الوطنية، وتفعيل التعاون في إعداد الأدلة الإرشادية، والتأكيد على تيسير الإجراءات بما يخدم الصناعة المحلية وغيرها من الطلبات والمقترحات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.

يُذكر أن اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية تمثِّل إحدى اللجان التابعة لمجلس الغرف السعودية، وتعمل على تطوير وتوسيع قطاع الدواء والصيدلة في المملكة وجعل الأدوية متوفرة للجميع وبشكل دائم.

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