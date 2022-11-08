4 موضوعات تحدَّث مع ابنك فيها خلال مرحلة المراهقة

4 موضوعات تحدَّث مع ابنك فيها خلال مرحلة المراهقة
تواصل – فريق التحرير:
نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، الآباء والأمهات، بمناقشة أبنائهم في 4 مواضيع مهمة تخص الجانب النفسي والسلوكي لديهم.
وقال “النمر” في تغريدة على حسابه الشخصي في “تويتر”:
لكل أب وأم: لاتُعذَرُ أبداً في عدم الحديث مع ابنك/ ابنتك المراهقة عن هذه المواضيع وتوجيهه فيها:
1.كيف يُعوّد نفسه ع غذاء صحي؟
2.كيف يتعامل مع المُتنمّرين؟
3.كيف يتفادى التدخين/ الكحول/ المخدرات/ المنشطات الرياضية؟
4.كيف يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي؟
في سياق آخر، قال الدكتور محمد العتيق، استشاري وأستاذ طب الأسرة المساعد بالحرس الوطني بالرياض – عضو مجلس إدارة جمعية التطوع الصحي (أثر)، إن سن البلوغ المبكر طبيًا يكون كالتالي:
⁃ الأولاد: قبل سن 9.
⁃ البنات: قبل سن 8.
وتابع أن سن البلوغ المتأخر طبيًا يكون كالتالي:
⁃الأولاد: بعد سن 13.
⁃ البنات: تأخر علامات البلوغ لما بعد سن 12.
تأخر الدورة الشهرية لما بعد سن 16.
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