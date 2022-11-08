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اليوم.. استمرار انخفاض الحرارة على معظم الأنحاء وأعلاها 34 درجة
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اليوم.. استمرار انخفاض الحرارة على معظم الأنحاء وأعلاها 34 درجة

اليوم.. استمرار انخفاض الحرارة على معظم الأنحاء وأعلاها 34 درجة

اليوم.. استمرار انخفاض الحرارة على معظم الأنحاء وأعلاها 34 درجة
٠٩:٥٠:٢٢ ص، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 34 درجة في مكة المكرمة والرياض وجازان ووادي الدواسر والقنفذة، و33 درجة في شرورة والخرج، و32 درجة في المدينة المنورة وينبع وبيشة.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 24 درجة، وسجلت الباحة  25 درجة مئوية.

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد المملكة أجواءً معتدلة نسبيًا على معظم الأنحاء منخفضة الحرارة على المناطق الجنوبية.

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انخفاض الحرارة ورياح نشطة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبًا برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل.

سحب رعدية ممطرة

وأوضح أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة ومكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، مثيرة للأتربة والغبار.

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الأرصاد الحصيني الطقس الان الغبار حالة الطقس خريطة الأمطار درجات الحرارة

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