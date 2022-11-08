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أمريكا تهدد كوريا الشمالية بإرسال حاملة طائرات نووية.. ماذا يجري؟
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أمريكا تهدد كوريا الشمالية بإرسال حاملة طائرات نووية.. ماذا يجري؟

أمريكا تهدد كوريا الشمالية بإرسال حاملة طائرات نووية.. ماذا يجري؟

أمريكا تهدد كوريا الشمالية بإرسال حاملة طائرات نووية.. ماذا يجري؟
٠٩:٣٤:٤٧ ص، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

هددت الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال حاملة طائرات نووية إلى بحر اليابان، إذا قررت كوريا الشمالية إجراء تجارب نووية.

وذكرت وكالة «كيودو» نقلاً عن مصادر أنه من المتوقع أن يتم اتخاذ القرار بالاشتراك مع اليابان وكوريا الجنوبية، مؤكدة أن واشنطن تتمسك بأساليب “الردع الشامل” في هذا الشأن، وتسعى لإظهار أن أي عمل عدواني ستكون له عواقب.

فرض قيود إضافية على بيونج يانج

وأوضحت أن واشنطن وسيئول وطوكيو، تعتزمان فرض قيود إضافية على بيونج يانج، والتي ستؤثر على تصدير المنتجات البترولية، وذلك في وقت تستعد فيه أمريكا لصياغة قرار لمجلس الأمن الدولي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية.

من ناحيتها وصفت كوريا الشمالية إطلاق الصاروخ بأنه رد فعل على التدريبات المشتركة لقوات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات ستكون أكثر تفصيلاً وقسوة في المستقبل، حسب «سبوتنيك».

كوريا الشمالية تهدد جارتها الجنوبية وأمريكا برد حازم

فيما هددت كوريا الشمالية بالرد بحزم على التدريبات العسكرية جارتها الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أطلقت كوريا الشمالية، عددًا من الصواريخ الباليستية، ليصبح العام 2022 عامًا قياسيًا للتجارب الصاروخية الكورية الشمالية.

وتسبب أحد الصواريخ التي أطلقتها بيونج يانج، في إطلاق طوكيو إنذارًا للسكان في مقاطعات مياجي وياماجاتا ونيجاتا في وسط البلاد للاحتماء في أماكن مغلقة.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا اليابان بيونج يانج تجارب نووية حاملة طائرات نووية كوريا الشمالية

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