الأمم المتحدة: العالم يتجه نحو ارتفاع كارثي في درجات الحرارة بهذا المقدار

تواصل – واس:

حَذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن السياسات المناخية الحالية ستؤدي بالعالم إلى ارتفاع كارثي في درجات الحرارة بمقدار 2.8 درجة بحلول نهاية القرن الحالي، مشددًا على ضرورة العمل على الحد من ارتفاع درجات الحرارة وعدم تجاوزها 1.5 درجة.

مساعدة الدول الأكثر تضررًا بشأن الكوارث الطبيعية

وقال جوتيريش في كلمته خلال جلسة بعنوان “إطلاق التحذيرات المبكرة لجميع خطط العمل التنفيذية لمواجهة الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ” في إطار مؤتمر المناخ “COP27” المنعقد حاليًا بشرم الشيخ، إن المجتمعات الضعيفة في النقاط المناخية الساخنة تتعرض لكوارث مناخية دون أي يكون لديها أي وسيلة إنذار مسبق، مشيرًا إلى أهمية مساعدة الدول الأكثر تضررًا للحصول على أنظمة إنذار مبكر بشأن الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الأممية ستعمل بالتعاون مع الحكومات والشركاء لتحقيق هدف توفير أنظمة الإنذار المبكر، داعيًا جميع الحكومات والمؤسسات المالية والمجتمع المدني إلى دعم هذا الجهد لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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