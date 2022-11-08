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تنويه مهم من الصندوق العقاري حول تعطل نظام السداد

تنويه مهم من الصندوق العقاري حول تعطل نظام السداد

تنويه مهم من الصندوق العقاري حول تعطل نظام السداد
٠٩:١٩:٢١ ص، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالمستفيدين” مع تغريدة لأحد المستفيدين من خدمات الصندوق العقاري يشتكي خلالها من تعطل نظام السداد.

وقال الحساب: لمعالجة إشكالية السداد يسعدنا استقبال إتصالك في (قسم التحصيل) عن طريق التواصل معنا على الرقم 920002354 من الأحد إلى الخميس من 8:30 الصباح الى 4:30 المساء.

وأضاف: نود التنويه، نعتذر منك النظام خارج الخدمة حاليًا، ويُرجى محاولة الاتصال خلال الساعات القادمة.

صندوق التنمية العقارية

وكان صندوق التنمية العقارية، أصدر تنبيهًا جديدًا حول تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على سؤال لأحد المستفيدين.

وتساءل السائل عن موعد تمكين أصحاب الأحكام القضائية من تنفيذها.

ورد الصندوق عليه بالقول: “سيتم التنفيذ بإذن الله عن طريق الإقراض المباشر، وذلك بحسب الميزانية المعتمدة من قبل الجهات المعنية، وأولوية تقديمك في صندوق التنمية العقارية”.

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الكلمات الدلالية:
الصندوق العقاري العناية بالمستفيدين خدمات الصندوق العقاري نظام عمل الصندوق

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