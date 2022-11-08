غدًا آخر موعد لتسليم الأسئلة.. تنبيه مهم من «التعليم» حول امتحانات الفصل الأول

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، أن غدًا الأربعاء هو آخر موعد لتسليم النسخة الورقية ونماذج الإجابة والأسئلة البديلة لأسئلة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1444هـ، من قبل المعلمين والمعلمات.

وشددت الوزارة – حسب «عكاظ» – على أهمية أن يطلع المشرف التربوي أو مدير المدرسة على الأسئلة التي أعدها المعلم حديث التخرج أو متدني الأداء الوظيفي؛ على أن يكون المشرف مع المعلم ومدير المدرسة مسؤولين عن سرية الأسئلة وكل من أوكل إليه أمرها بحكم عمله، وذلك لسببين، هما:

1 – التأكد من اكتمال الشروط.

2 – توضيح الملاحظات.

وفي دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات للعام الدراسي الحالين، أوضحت الوزارة أن يكلف مدير المدرسة المعلمين بالآتي:

1 – إعداد كافة أسئلة الاختبارات، ونماذج الإجابة وتسليمها قبل مواعيد الاختبارات بوقت كاف على ألا يقل عن أسبوعين من بدء الاختبارات النهائية.

2 – عقد اجتماع قبل وضع الأسئلة، ويُحرر محضر يُوقّع عليه كافة المعلمين، يتضمن التأكيد عليهم بعدم خروج أسئلتهم في مضمونها ونصوصها عما هو في المقرر الدراسي.

3 – ألا يشترك في إعداد الأسئلة، أو تصويرها، أو تظريفها، أو الاطلاع عليها من له قرابة من الدرجة الأولى بالطلاب المراد وضع أسئلة الاختبار لهم، أو من صدر بحقه قرار بمنعه من المشاركة في إعداد الأسئلة.

ضوابط إعداد أسئلة الاختبار

كما حددت الوزارة بأن يُكلّف المعلمون بإعداد أسئلة الاختبار وفقًا للضوابط التالية:

1 – معلم واحد يقوم بإعداد أسئلة مادته ونموذج الإجابة، ويكون مسؤولاً عن سرية الأسئلة مع مدير المدرسة، وكل من أوكل إليه أمرها بحكم عمله، وفي حال وجود أكثر من معلم يتم من قبل مدير المدرسة، بالاتفاق مع معلمي المادة.

2 – الاختيار بين أن يكلف كل معلم بإعداد أسئلة مادته للصف الذي يدرسه، ويكون مسؤولاً عن سرية الأسئلة، وكل من أوكل إليه أمرها بحكم عمله.

3 – يشترك معلمو المادة الذين يدرسونها في إعداد الأسئلة ونماذج الإجابة، وتوزيع الدرجات، ويعتبرون مسؤولين مع مدير المدرسة عن سرية الأسئلة، وكل من أوكل إليه أمرها بحكم عمله.

4 – عند وجود معلم له قريب من الدرجة الأولى فإن لمدير المدرسة الخيار في من يقوم بإعداد الأسئلة ونماذج الإجابة بين معلم آخر في المدرسة نفسها، أو التعاون مع مدرسة أخرى، أو مكتب التعليم؛ بحيث يتم تسليم الظرف لمدير المدرسة ويكون مسؤولًا مع معد الأسئلة عن سرية الأسئلة.

5 – يجب على مدير المدرسة الاطلاع على نماذج الأسئلة والإجابة للدورين، والنماذج البديلة التي أعدها قبل إخلاء طرفه، ويكون مدير المدرسة والمعلم مسؤولين عن سريتها.

اقرأ أيضًا:

كيف يؤدي الطالب الاختبارات حال إصابته في يده؟.. التعليم ترد