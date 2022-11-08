بالإنفوجراف.. 9 أطعمة وفواكه تساعد الكبار والصغار على زيادة التركيز

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كشف إنفوجراف عن 9 أنواع من الأطعمة تساعد الكبار والصغار على زيادة التركيز.

وتمتلك العديد من الفواكه خصائص مميزة تعمل على تنشيط الذاكرة وتحسين الجهاز الإدراكي.

وفيما يلي أبرز الأطعمة التي تُنمّي القدرة الذهنية والعقلية للكبار والصغار:

1 – المكسرات.

2 – السمك.

3 – الشوكولاتة الداكنة.

4 – الموز.

5 – الأفاكادو.

6 – العنب البري.

7 – الجزر.

8 – البيض.

9 – زيت الزيتون.

أطعمة يجب تجنب تناولها

وبحسب صحيفة “تايمز أو أنديا” فإن الأطعمة التالية يجب تجنبها لتسببها في أمراض خطيرة.

اللحوم المصنعة

اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، كلها أطعمة صحية بشرط أن يتم طهيها بشكل صحيح، واستهلاكها باعتدال. يعتبر تناول أي منتجات حيوانية تم الحفاظ عليها عن طريق التدخين والتمليح، أمر غير صحي ويمكن أن يؤدي إلى مخاوف صحية تتراوح من زيادة الوزن إلى السرطان.

ينتج عن معالجة اللحوم مركب يمكن أن يكوّن مواد مسرطنة، ويمكن أن يُعرّض الشخص لخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والمعدة. يُنصح بطهي اللحوم في المنزل، بدلًا من شراء اللحوم المصنعة مثل النقانق والسلامي والسجق.

الأطعمة المقلية

الإفراط في تناول الأطعمة المقلية هو عنصر آخر يمكن أن يؤدي إلى نمو الخلايا السرطانية في الجسم. عندما يتم قلي الأطعمة مثل البطاطس أو اللحوم في درجات حرارة عالية، يتم تكوين مركب يسمى الأكريلاميد. تشير الدراسات إلى أن هذا المركب له خصائص مسرطنة وحتى إنه يدمر الحمض النووي.

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