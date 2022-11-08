الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
4 موضوعات تحدَّث مع ابنك فيها خلال مرحلة المراهقة
هل يوجد عسل مغشوش في الأسواق؟.. «الغذاء والدواء» تجيب
اليوم.. استمرار انخفاض الحرارة على معظم الأنحاء وأعلاها 34 درجة
أمريكا تهدد كوريا الشمالية بإرسال حاملة طائرات نووية.. ماذا يجري؟
تنويه مهم من الصندوق العقاري حول تعطل نظام السداد
الأمم المتحدة: العالم يتجه نحو ارتفاع كارثي في درجات الحرارة بهذا المقدار

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالإنفوجراف.. 9 أطعمة وفواكه تساعد الكبار والصغار على زيادة التركيز

بالإنفوجراف.. 9 أطعمة وفواكه تساعد الكبار والصغار على زيادة التركيز

بالإنفوجراف.. 9 أطعمة وفواكه تساعد الكبار والصغار على زيادة التركيز
٠٩:٠٥:٢٩ ص، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف إنفوجراف عن 9 أنواع من الأطعمة تساعد الكبار والصغار على زيادة التركيز.

وتمتلك العديد من الفواكه خصائص مميزة تعمل على تنشيط الذاكرة وتحسين الجهاز الإدراكي.

وفيما يلي أبرز الأطعمة التي تُنمّي القدرة الذهنية والعقلية للكبار والصغار:

1 – المكسرات.

2 – السمك.

3 – الشوكولاتة الداكنة.

4 – الموز.

5 – الأفاكادو.

6 – العنب البري.

7 – الجزر.

8 – البيض.

9 – زيت الزيتون.

أطعمة يجب تجنب تناولها

وبحسب صحيفة “تايمز أو أنديا” فإن الأطعمة التالية يجب تجنبها لتسببها في أمراض خطيرة.

اللحوم المصنعة

اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، كلها أطعمة صحية بشرط أن يتم طهيها بشكل صحيح، واستهلاكها باعتدال. يعتبر تناول أي منتجات حيوانية تم الحفاظ عليها عن طريق التدخين والتمليح، أمر غير صحي ويمكن أن يؤدي إلى مخاوف صحية تتراوح من زيادة الوزن إلى السرطان.

ينتج عن معالجة اللحوم مركب يمكن أن يكوّن مواد مسرطنة، ويمكن أن يُعرّض الشخص لخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والمعدة. يُنصح بطهي اللحوم في المنزل، بدلًا من شراء اللحوم المصنعة مثل النقانق والسلامي والسجق.

الأطعمة المقلية

الإفراط في تناول الأطعمة المقلية هو عنصر آخر يمكن أن يؤدي إلى نمو الخلايا السرطانية في الجسم. عندما يتم قلي الأطعمة مثل البطاطس أو اللحوم في درجات حرارة عالية، يتم تكوين مركب يسمى الأكريلاميد. تشير الدراسات إلى أن هذا المركب له خصائص مسرطنة وحتى إنه يدمر الحمض النووي.

اقرأ أيضا:

من بينها اللحوم المصنعة.. 4 أطعمة تعزز نمو الخلايا السرطانية

الكلمات الدلالية:
أطعمة البيض الذاكرة الموز تحسين الذاكرة فوائد المكسرات

مواد ذات صلة

المزيد
السجن 6 سنوات ومائتي جلدة لمعلمة «غسل الأموال» في الدمام

السجن 6 سنوات ومائتي جلدة لمعلمة «غسل الأموال» في الدمام

٠٧:٥٤ ص، الأربعاء، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٦
أمريكا.. إعلان حالة الطوارئ في «فلوريدا» بسبب إعصار «ماثيو» واحتجاز آلاف الأسر

أمريكا.. إعلان حالة الطوارئ في «فلوريدا» بسبب إعصار «ماثيو» واحتجاز آلاف الأسر

١٠:١٦ م، الخميس، ٠٦ أكتوبر ٢٠١٦
نشرة «تواصل» لأخبار المملكة صباح الأحد

نشرة «تواصل» لأخبار المملكة صباح الأحد

١٠:٣٤ ص، الأحد، ١٥ مارس ٢٠١٥
وفاة مواطن سبعيني بعد إصابته بـ«كورونا» في الرياض

وفاة مواطن سبعيني بعد إصابته بـ«كورونا» في الرياض

٠٣:٥٩ م، الأربعاء، ١١ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *