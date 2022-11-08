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في هذا الموعد.. خبير طقس يتوقع حالة مطرية على هذه المناطق
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في هذا الموعد.. خبير طقس يتوقع حالة مطرية على هذه المناطق

في هذا الموعد.. خبير طقس يتوقع حالة مطرية على هذه المناطق

في هذا الموعد.. خبير طقس يتوقع حالة مطرية على هذه المناطق
٠٨:٢٨:٥٩ ص، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، إنه حسب المراصد ونماذج الطقس، فمن المتوقع حدوث حالة ممطرة بدايتها الخميس – بمشيئة الله – على عدد من مناطق المملكة.

الحالة المطرية تشمل هذه المناطق

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة تشمل «حائل والمدينة وأجزاء من مكة والباحة وعسير والقصيم وشرق المنقطة الشمالية والجوف وشمال المنطقة الشرقية»، وأن قوتها تكون على منطقة حائل يليها المدينة المنورة.

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انخفاض الحرارة ورياح نشطة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبًا برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل.

سحب رعدية ممطرة

وأوضح أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة ومكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

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استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، مثيرة للأتربة والغبار.

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«الأرصاد» يتوقع انخفاضًا في درجات الحرارة ورياحًا نشطة على هذه المناطق

 

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