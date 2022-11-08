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مسلحون يقتلون 11 شخصًا ويختطفون العشرات في هذه الدولة
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مسلحون يقتلون 11 شخصًا ويختطفون العشرات في هذه الدولة

مسلحون يقتلون 11 شخصًا ويختطفون العشرات في هذه الدولة

مسلحون يقتلون 11 شخصًا ويختطفون العشرات في هذه الدولة
٠٨:٢٠:٠٢ ص، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشف أهالي قرية ماسو النائية بمنطقة بوكويوم بنيجيريا، أن مسلحين خطفوا ما لا يقل عن 80 شخصًا وقتلوا 11 آخرين في هجمات منفصلة بشمال غربي البلاد.

وأوضح السكان المحليون أن هجمات العصابات المسلحة التي تستهدف القرى والمدارس والطرق السريعة، وأن ولاية زامفارا من أشد المناطق تضررًا من انتشار العصابات المسلحة.

العصابات تمارس الخطف لهذا السبب

وحسب «سبوتنيك»، فإن هذه العصابات تمارس الخطف من أجل الحصول على فدية، ما يزيد من انعدام الأمن قبل الانتخابات الرئاسية في فبراير المقبل.

اعتقال عشرات النساء وبعض الرجال

وأكدت عائلات ضحايا في قرية ماسو النائية بمنطقة بوكويوم، أن قطاع طرق خطفوا 50 شخصًا معظمهم نساء، مضيفين أن المسلحين وصلوا إلى القرية أمس، واعتقلوا عشرات النساء وبعض الرجال قبل أن يختفوا في الغابة.

وأفادت «رويترز» نقلًا عن زعيم محلي، أن أكثر من 50 امرأة متزوجة تعرضن للخطف إضافة لعدد غير معروف من المزارعين الأبرياء.

وأشارت إلى أن المسلحين أطلقوا سراح بعض النساء فيما بعد، بينما تعرض رجلان للضرب المبرح ليُنقلا على أثر ذلك للمستشفى، مؤكدة أن 27 آخرين لا يزالون مخطوفين.

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الكلمات الدلالية:
اختطاف النساء عصابات مسلحة منطقة بوكويوم نيجيريا

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