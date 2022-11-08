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إيلون ماسك يطلب من الأمريكيين دعم هذا الحزب في الانتخابات

إيلون ماسك يطلب من الأمريكيين دعم هذا الحزب في الانتخابات

إيلون ماسك يطلب من الأمريكيين دعم هذا الحزب في الانتخابات
٠٧:٣٨:٥٧ ص، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

طالب إيلون ماسك، الناخبين في الولايات المتحدة لدعم المرشّحين الجمهوريين، عشية الانتخابات النصفية التي ترتدي أهمية بالغة.

وقال ماسك الذي يحظى بـ114 مليون متابع على تويتر في تغريدة: يحد تشارك السلطة من أسوأ التجاوزات التي يمكن أن تصدر عن الحزبين”.

وأضاف: لذا أوصي بالتصويت لكونجرس جمهوري، على اعتبار أن الرئيس ديمقراطي».

الناخبون المستقلون هم من يحددون الفائز

وأكد أن «المتشددين من الديموقراطيين أو الجمهوريين لا يصوتون قط للجانب الآخر، لذا فإن الناخبين المستقلين هم من يحددون الفائز».

وسبق لماسك أن أشار إلى أنه يخطط لرفع الحظر الذي فرضه موقع تويتر على الرئيس السابق دونالد ترمب، لكن ليس قبل انتخابات منتصف الولاية الرئاسية.

وتم حظر الحساب الرئيس لـ ترامب للاشتباه بأنه حرّض على هجوم العام الماضي على الكابيتول الذي نفّذته مجموعة اتسمت بالعنف سعيًا لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

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