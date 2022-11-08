تنبيه من الأرصاد: تقلبات جوية على هذه المناطق حتى الرابعة مساء

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية، على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، تشكيلات من السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، على كل من مكة المكرمة وجازان وعسير.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة على المناطق الثلاث حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بمشيئة الله.

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