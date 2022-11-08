شركات التكنولوجيا تستحوذ على قائمة العلامات التجارية الأعلى في العالم

تواصل – فريق التحرير:

هيمنت صناعة التكنولوجيا على المراكز الخمسة الأولى قائمة شركة الاستشارات “إنتربراند” لأكثر العلامات التجارية قيمة على مستوى العالم.

أبل في المقدمة

واحتلت “أبل” المركز الأول في القائمة، للعام العاشر على التوالي، إذ ارتفعت قيمة علامتها التجارية 18% إلى 482.2 مليار دولار.

بينما صعدت شركة البرمجيات “مايكروسوفت” إلى المركز الثاني مع ارتفاع قيمة علامتها التجارية 32%، لتتجاوز شركة التجارة الإلكترونية “أمازون دوت كوم” التي تراجعت للترتيب الثالث رغم زيادة قيمتها 10%.

واحتفظت كل من “جوجل” و”سامسونج إلكترونكس” بالمركزين الرابع والخامس على التوالي، حسبما نقلت “أرقام”.

اقرأ أيضا:

الاتحاد الأوروبي يقترح قوانين لوقف احتكار شركات التكنولوجيا

تويوتا تتفوق على مرسيدس

فيما احتلت شركة تويوتا اليابانية العملاقة، المركز السادس، وتعد العلامة التجارية الأعلى قيمة في صناعة السيارات، متفوقة على “مرسيدس-بنز”.

وجاءت “تسلا” صانعة المركبات الكهربائية، في المرتبة الثانية عشر، بالقائمة الإجمالية، إذ بلغت قيمة علامتها 48.002 مليار دولار، تلتها مباشرة “بي إم دبليو”.

وتعد شركة إنتربراند‏ هي فرع من أومنيكوم، وهي استشارية تسويق ومتخصصة في مجال العلامات التجارية وإدارتها، يقع مقرها في مدينة نيويورك، ولديها 24 مكتبًا في 17 دولة.