الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شركات التكنولوجيا تستحوذ على قائمة العلامات التجارية الأعلى في العالم
تنبيه من الأرصاد: تقلبات جوية على هذه المناطق حتى الرابعة مساء
استشاري يوضح أفضل بديل لمرضى حساسية القمح
بمناسبة انعقاد قمة المناخ.. «السديس»: نخطط لتحويل البيئة المحيطة بالحرمين إلى بيئة خضراء
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى
توقعات صادمة.. ذروة ركود الاقتصاد الأمريكي في هذا الموعد

الرئيسية

 /

محليات

 /

بمناسبة انعقاد قمة المناخ.. «السديس»: نخطط لتحويل البيئة المحيطة بالحرمين إلى بيئة خضراء

بمناسبة انعقاد قمة المناخ.. «السديس»: نخطط لتحويل البيئة المحيطة بالحرمين إلى بيئة خضراء

بمناسبة انعقاد قمة المناخ.. «السديس»: نخطط لتحويل البيئة المحيطة بالحرمين إلى بيئة خضراء
٠٢:٥٠:٢٢ ص، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عزم الرئاسة على أن تحول البيئة المحيطة بالحرمين الشريفين إلى بيئة خضراء صحية وسليمة، جاء ذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022.

وأوضح أن الرئاسة تقوم بعمل دراسات علمية وفق خطط مدروسة أعدت عن طريق مختصين عالميين لتطوير البيئة المحيطة بالحرمين الشريفين وجعلها بيئة آمنة وصحية تساهم في تأدية مرتاديهما مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وأكد الشيخ السديس على دور القيادة الحكيمة -أيدها الله- ودعمها غير المحدود لمثل هذه المبادرات الفعالة التي تخدم رؤية المملكة المباركة 2030.

اقرأ أيضا:

بينها مدن عربية .. قمة المناخ تحذر من غرق مدن عالمية

الكلمات الدلالية:
الحرمين الشريفين السديس الشيخ السدسي قمة المناخ

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: القرآن نور لمن وفقه الله يرفع به أقوامًا ويضع به آخرين

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: القرآن نور لمن وفقه الله يرفع به أقوامًا ويضع به آخرين

٠٢:٥٦ م، الجمعة، ٠٧ أغسطس ٢٠٢٠
جامعة المؤسس تعلق على صور ازدحام الطلاب لأداء الاختبارات وتتخذ 4 إجراءات

جامعة المؤسس تعلق على صور ازدحام الطلاب لأداء الاختبارات وتتخذ 4 إجراءات

٠٧:٢٨ م، الثلاثاء، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٠
جدة.. محكمة تطلب تأشيرات عاجلة لحضور شاهدين من إيطاليا وباكستان

جدة.. محكمة تطلب تأشيرات عاجلة لحضور شاهدين من إيطاليا وباكستان

٠٩:٤٢ ص، الأربعاء، ١٧ أبريل ٢٠١٩
الرياض.. محكمة تلزم أباً بدفع نصف مليون ريال ونفقة شهرية وسكن وسيارة لطليقته

الرياض.. محكمة تلزم أباً بدفع نصف مليون ريال ونفقة شهرية وسكن وسيارة لطليقته

٠٦:٠٩ م، السبت، ٠٤ يناير ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *