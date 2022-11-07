استشاري يوضح أفضل بديل لمرضى حساسية القمح

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نصح د. موفق طيب أستاذ مشارك وعضو تدريس بكلية الطب بجامعة جدة مرضى حساسية القمح بتناول الدخن.

وقال طيب، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الدخن يعتبر بديلاً ممتازاً لمرضى حساسية القمح أو عدم تحمل الجلوتين أو السيلياك لأنه خالي من الجلوتين”.

وأضاف أن مشكلة أنه كدقيق لوحده طعمه صعب لذا يخلط بدقيق الذرة البيضاء أو دقيق الذرة الصفراء أو دقيق الأرز وسيكون خبز لذيذ بإذن الله”.

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وزارة الصحة: تعرّف على الخدمات المقدمة لمرضى حساسية القمح

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن بعض من الخدمات المقدمة لمرضى حساسية القمح، والتي توفرها الوزارة عبر 43 مستشفى تابعة لوزارة الصحة حول المملكة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في تويتر تفاصيل برنامج تأمين المنتجات الخالية من الجلوتين:

هدف البرنامج:

ـ توفير الرعاية الصحية لمرضى حساسية القمح بتوفير المنتجات الغذائية الخالية من الجلوتين بعد التشخيص الطبي.

ـ تدريب وتأهيل الكوادر الصحية للبرنامج على أحدث الطرق العلمية للتعامل مع مرضى حساسية القمح.

أنشطة البرنامج:

ـ التوعية والتثقيف للمرضى ورؤساء الأقسام العاملين في نقاط التوزيع.

ـ المتابعة المستمرة مع المرضى حول رضاهم عن المنتجات.

ـ دورات في تحسين الأداء وتطويره.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة:

ـ مرضى السكري النوع الأول ـ مرضى متلازمة داون ـ مرضى متلازمة تورنير ـ متلازمة ويليامز ـ وجود تاريخ مرضي في العائلة ـ أمراض القولون العصبي أو من لديه فقر الدم المنجلي ـ نقص فيتامين ب 12.

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