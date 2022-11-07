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الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى
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الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى
٠٢:٤٩:٢٠ ص، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن هي: الرياض، والمدينة المنورة، والدمام، وجدة، والأحساء، وذلك وفقاً للتفاصيل.

الوظائف:

1- مرافق مرضى (3 وظائف):

– مكان العمل (الرياض، المدينة المنورة).
– شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.
– لا تشترط الخبرة لحملة الدبلوم أو خبرة لا تقل عن سنة لحملة الثانوية.

2- ممارس مكافحة العدوى (5 وظائف):

– مكان العمل (الرياض، المدينة المنورة، الأحساء).

3- مراقب ثاني – تشغيل الخدمات الغذائية (وظيفتان):

– مكان العمل (الدمام).

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4- مشرف الصيدلة السريرية:

– مكان العمل (المدينة المنورة).

5- أخصائي علاج إشعاعي (وظيفتان):

– مكان العمل (جدة).

6- مفتش صحة البيئة (3 وظائف):

– مكان العمل (الرياض، الدمام، جدة).

7- وظائف تمريض (الرياض)

8- وظائف طبية – 18 وظيفة

(جدة، الرياض، المدينة المنورة، الدمام).

ويمكن التقدم للوظائف المعلن عنها، واختيار الوظيفة عبر الرابط التالي: ( هنا ).

الكلمات الدلالية:
الشؤون الصحية حملة الثانوية وزارة الحرس الوطني وظائف شاغرة

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