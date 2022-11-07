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زيلينسكي يتحدث عن انسحاب روسي شرق أوكرانيا.. ماذا يحدث؟
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زيلينسكي يتحدث عن انسحاب روسي شرق أوكرانيا.. ماذا يحدث؟

زيلينسكي يتحدث عن انسحاب روسي شرق أوكرانيا.. ماذا يحدث؟

زيلينسكي يتحدث عن انسحاب روسي شرق أوكرانيا.. ماذا يحدث؟
٠٢:٢٤:٢٨ ص، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس، عن انسحاب للقوات  الروسية شرقي البلاد.

وقال زيلينسكي “بدأنا بإرغام القوات الروسية على الانسحاب تدريجيا من مناطق بشرق أوكرانيا”، وفقا لـ”العربية”.

وتحدث تقارير عن انسحاب لموسكو من أحياء شرق أوكرانيا، فيما لم تعلق السلطات الروسية عن هذا الانسحاب حتى الآن.

وفي وقت سابق، نفى مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، أن تكون “كييف” رفضت المفاوضات مع موسكو، مطالبًا  روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا قبل أي مفاوضات.

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وكتب بودولياك في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أوكرانيا لم ترفض أبدا التفاوض ويجب أن تسحب روسيا قواتها أولا”.

وكان الرئيس الأوكراني “زيلينسكي”، أصدر مرسوما يمنع أي مفاوضات مع روسيا، قائلًا: “ما دام فلاديمير بوتين رئيسها”.

فيما أشار الرئيس الروسي “بوتين” إلى أن كييف رفضت التفاوض، وأعرب عن استعداد موسكو للتفاوض فور نضوج النظام الأوكراني لذلك.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية روسيا زيلينسكي

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