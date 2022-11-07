توقعات صادمة.. ذروة ركود الاقتصاد الأمريكي في هذا الموعد

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قال كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس، يان هاتزيوس، في مذكرة بحثية، إن احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي في الاثني عشر شهرًا المقبلة تبلغ 35%.

أكثر من ضعف فرص الركود

وأوضح هاتزيوس، أن الاحتمالية عند 35% تعتبر أكثر من ضعف فرص الركود في أي فترة مداها إثني عشر شهرًا بسببب التضخم الذي يتجاوز التوقعات وتشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وقال المحلل الاقتصادي: “نحن نعيش في عالم يسوده عدم اليقين بشكل استثنائي من حيث السياسة الأمريكية والتطورات الجيوسياسية”.

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الركود حتمي حسب التقديرات الاقتصادية

واعتبر البنك الأمريكي أنه لايزال من غير المحتمل أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود في غضون عام، رغم استمرار رفع معدلات الفائدة بقوة لوقف خطر التضخم، حسب “أرقام”.

وتعتبر توقعات “جولدمان ساكس” أقل من محللين أخرين، في حين كشف مسح حديث لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن احتمالات الركود في العام المقبل تصل إلى 63%، بينما توقع نموذج خاص بـ”بلومبرج إيكونومكس” احتمالية 100% للركود.