تعرف على أول قطار يعمل بالهيدروجين في ألمانيا
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت ألمانيا نيتها تشغيل 14 قطاراً، تعمل شمالي البلاد بوقود الهيدروجين، وذلك بحلول نهاية العام الجاري، بتكلفة قدرت بـ85 مليون يورو، تتحملها وزارة النقل.
عامان من الاختبارات
كشفت ألمانيا، في 24 من أغسطس الماضي، عن دخول أول قطار ركاب يعمل بالهيدروجين الخدمة بشكل رسمي، بعد عامين من الاختبارات المكثفة.
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سرعتها القصوى 140 كم/ساعة
وأفاد مسؤولون حكوميون أن قطارات الهيدروجين التي تسمى iLint تشبه إلى حد كبير سابقتها، وتقدر سرعتها القصوى بنحو 140 كيلومتر في الساعة، كما تستوعب نقل من 150 إلى 200 راكب.، حسب “CNBC”.
فيما أثنى مراقبون على هذه الخطوة التي اتخذتها ألمانيا حيث يرون أن إنشاء بنية تحتية لاستيعاب تكنولوجيا وسائل النقل بالهيدروجين من شأنه المساهمة في التحول المستدام نحو الطاقة النظيفة ومكافحة التغير المناخي.
وعلى الرغم من أن الاستثمار اللازم لتنفيذ هذا التحول ليس قليلاً، إلا أنه سيؤتي ثماره لأن أنظمة النقل الأخرى تتخلص تدريجياً من الوقود الأحفوري.