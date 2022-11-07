تعرف على أول قطار يعمل بالهيدروجين في ألمانيا

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أعلنت ألمانيا نيتها تشغيل 14 قطاراً، تعمل شمالي البلاد بوقود ‏الهيدروجين، وذلك بحلول نهاية العام الجاري، بتكلفة قدرت بـ85 مليون يورو، تتحملها وزارة النقل.

عامان من الاختبارات

كشفت ألمانيا، في 24 من أغسطس الماضي، عن دخول أول قطار ركاب يعمل ‏بالهيدروجين الخدمة بشكل رسمي، بعد عامين من الاختبارات المكثفة. ‏

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سرعتها القصوى 140 كم/ساعة

وأفاد مسؤولون حكوميون أن قطارات الهيدروجين التي تسمى ‏iLint‏ تشبه إلى حد ‏كبير سابقتها، وتقدر سرعتها القصوى بنحو 140 كيلومتر في الساعة، كما ‏تستوعب نقل من 150 إلى 200 راكب.، حسب “CNBC”.

فيما أثنى مراقبون على هذه الخطوة التي اتخذتها ألمانيا حيث يرون أن إنشاء بنية ‏تحتية لاستيعاب تكنولوجيا وسائل النقل بالهيدروجين من شأنه المساهمة في التحول ‏المستدام نحو الطاقة النظيفة ومكافحة التغير المناخي.‏

‏وعلى الرغم من أن الاستثمار اللازم لتنفيذ هذا التحول ليس قليلاً، إلا أنه سيؤتي ‏ثماره لأن أنظمة النقل الأخرى تتخلص تدريجياً من الوقود الأحفوري.‏