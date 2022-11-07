الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تعرف على أول قطار يعمل بالهيدروجين في ألمانيا
استشاري الطب النفسي يوضح الآثار السلبية للعنف أثناء حالات الغضب
ديوان المظالم يوضح طريقة الاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية
تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء
المملكة توقع مذكرة تفاهم مع سلطنة عُمان للتعاون في مجالات الطاقة
واشنطن: تمديد روسيا صفقة الحبوب يمثل خطوة نحو التهدئة في أوكرانيا

الرئيسية

 /

منوعات

 /

تعرف على أول قطار يعمل بالهيدروجين في ألمانيا

تعرف على أول قطار يعمل بالهيدروجين في ألمانيا

تعرف على أول قطار يعمل بالهيدروجين في ألمانيا
٠٢:١١:٠١ ص، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت ألمانيا نيتها تشغيل 14 قطاراً، تعمل شمالي البلاد بوقود ‏الهيدروجين، وذلك بحلول نهاية العام الجاري، بتكلفة قدرت بـ85 مليون يورو، تتحملها وزارة النقل.

عامان من الاختبارات

كشفت ألمانيا، في 24 من أغسطس الماضي، عن دخول أول قطار ركاب يعمل ‏بالهيدروجين الخدمة بشكل رسمي، بعد عامين من الاختبارات المكثفة. ‏

اقرأ أيضا:

بعد فوزه بالمركز الأول في «آيسف».. تعرّف على مشروع الطالب عبدالله الغامدي لإنتاج وتخزين الهيدروجين

سرعتها القصوى 140 كم/ساعة

وأفاد مسؤولون حكوميون أن قطارات الهيدروجين التي تسمى ‏iLint‏ تشبه إلى حد ‏كبير سابقتها، وتقدر سرعتها القصوى بنحو 140 كيلومتر في الساعة، كما ‏تستوعب نقل من 150 إلى 200 راكب.، حسب “CNBC”.

فيما أثنى مراقبون على هذه الخطوة التي اتخذتها ألمانيا حيث يرون أن إنشاء بنية ‏تحتية لاستيعاب تكنولوجيا وسائل النقل بالهيدروجين من شأنه المساهمة في التحول ‏المستدام نحو الطاقة النظيفة ومكافحة التغير المناخي.‏

‏وعلى الرغم من أن الاستثمار اللازم لتنفيذ هذا التحول ليس قليلاً، إلا أنه سيؤتي ‏ثماره لأن أنظمة النقل الأخرى تتخلص تدريجياً من الوقود الأحفوري.‏

الكلمات الدلالية:
ألمانيا أول قطار هيدروجين الطاقة النظيفة تكنولوجيا وسائل النقل قطارات ‏iLint‏ مكافحة التغير المناخي وزارة النقل الألمانية

مواد ذات صلة

المزيد
علماء يعثرون على مفاجأة عمرها ألفي عام في موقع كارثة طبيعية مُدمِّرة

علماء يعثرون على مفاجأة عمرها ألفي عام في موقع كارثة طبيعية مُدمِّرة

٠٢:١٦ م، الخميس، ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٠
تعرف على قصة الطفل الذي أبهر طياراً في قمرة القيادة (فيديو)

تعرف على قصة الطفل الذي أبهر طياراً في قمرة القيادة (فيديو)

٠٩:٣٤ م، الخميس، ٢٨ سبتمبر ٢٠١٧
علماء: احتمال وجود كوكبين مجهولين في المجموعة الشمسية

علماء: احتمال وجود كوكبين مجهولين في المجموعة الشمسية

٠٦:٠٨ م، الثلاثاء، ٢٠ يناير ٢٠١٥
أشجار اللوز تُحَوِّل جبال الباحة للآلِئ بيضاء

أشجار اللوز تُحَوِّل جبال الباحة للآلِئ بيضاء

٠٤:١٧ م، الجمعة، ٢٠ فبراير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *