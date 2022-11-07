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استشاري الطب النفسي يوضح الآثار السلبية للعنف أثناء حالات الغضب
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استشاري الطب النفسي يوضح الآثار السلبية للعنف أثناء حالات الغضب

استشاري الطب النفسي يوضح الآثار السلبية للعنف أثناء حالات الغضب

استشاري الطب النفسي يوضح الآثار السلبية للعنف أثناء حالات الغضب
٠١:٥٤:٤٧ ص، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أفاد د.مشعل العقيل، استشاري الطب النفسي، بأن اللجوء للعنف أثناء حالات الغضب يكون له آثار سلبية أكبر مع مرور الوقت وتكرار الفعل.

التعامل مع نوبات الغضب

وأوضح العقيل أن حالات العنف إثر نوبات الغضب لا تعد حلا، بل هي مثل المخدر للألم، دون علاج السبب الرئيس للمشكلة، لافتا إلى أن هذه الطريقة لا تعتبر علاجا على المدى الطويل، وقد تتطول من حالة العنف تجاه الجمادات، إلى العنف تجاه البشر.

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التعامل مع الضغوطات النفسية

وبيّن استشاري الطب النفسي إن التعامل الضغوطات النفسية يعتمد على أكثر من محور، وأبرزها:

1- طريقة رؤية الشخص للأمور وتفسير الظواهر

2- جلسات الاسترخاء بنوعيها التنفسي والعضلي

3- ممارسة الرياضة

4- اتباع أنماط غذائية صحية

5- تنظيم الوقت وعدم التسويف

التخلص من الضغط النفسي

من ناحية أخرى، نصحت  مدينة الملك سعود الطبية باتباع خطوات معينة للتخلص من الضغط النفسي، وهي:

1-ضبط النفس.

2-البحث عن الدعم الاجتماعي.

3-تحمل المسؤولية.

4-حل المشكلات.

5-الاستمتاع بأوقات الفراغ وتخصيص أوقات للاستجمام والتسلية.

6-إعادة البناء المعرفي.

7-تجنب الموقف والتحول عنه.

8-تنظيم الوقت وممارسة الرياضة.

9-أخذ قسط وافر من النوم والراحة.

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استشاري الطب النفسي اللجوء للعنف حالات الغضب د.مشعل العقيل

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