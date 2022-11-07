تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 14 ربيع الآخر 1444 هجرية، الموافق 8 نوفمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:33 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:15 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 14 ربيع الآخر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:10

المدينة – 5:13

الرياض – 4:45

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:05

المدينة – 12:06

الرياض – 11:37

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:18

المدينة – 3:15

الرياض – 2:47

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:42

المدينة – 5:38

الرياض – 5:10

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:12

المدينة – 7:08

الرياض – 6:40