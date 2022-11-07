رئيس الوزراء البريطاني يهرول خارجا من لقاء في قمة المناخ بعد طلب مساعديه

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ظهر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أثناء انعقاد أحد لقاءات قمة المناخ في شرم الشيخ بمصر، وهرول سوناك خارجا من القاعة بشكل مفاجئ، بعدما همس في أذنه أحد مساعديه.

رئاسة الوزراء تفسر

وقال صحفي بريطاني، تعليقا على الفيديو، إن سوناك تم إخراجه من القاعة من قبل مساعديه، في منتصف إطلاق شراكة الغابات الخضراء.

فيما ذكر صحفي في صحيفة “صن” البريطانية، إن “داونينج ستريت” أصدرت بيانا أوضحت فيه أن خروج رئيس الوزراء بشكل مفاجئ كان بسبب اتخذا قرار في وقت متأخر بلقاء أفراد من ألمانيا وجنوب أفريقيا.

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وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الأربعاء الماضي، إنه سيحضر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب27” الذي ينعقد بمصر، بدء من 6 من نوفمبر الجاري.