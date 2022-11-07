«الخثلان»: المشاهير لا يستحقون إلا أجرة المثل في إعلاناتهم للمؤسسات الخيرية

تواصل- فريق التحرير:

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، أن القائمين على الأوقاف والمؤسسات الخيرية مثل ولي اليتيم لايجوز أن يتصرفوا فيها إلا بالتي هي أحسن.

وأوضح “الخثلان” في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : “أنه لايجوز إعطاء الوسطاء- كاالمشاهير- نظير وساطتهم إلا بقدر أجرة المثل عرفا.

وأكد الشيخ الخثلان، أن ما يقال من أن بعضهم يعطى مبالغ كبيرة نظير الإعلان عن دعم مشروع خيري لايجوز إلا بقدر أجرة المثل.

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