الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الخثلان»: المشاهير لا يستحقون إلا أجرة المثل في إعلاناتهم للمؤسسات الخيرية
بينهم أطفال .. تفحم للجثث في قصف لمليشيا الحوثي على مأرب
شاهد.. موجة غبار كثيف تحجب الرؤية في أبها
البيان الرئاسي الصادر عن قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» في نسختها الثانية
منذ قليل.. بدء التقديم في وظائف وزارة الخارجية عبر هذا الرابط
ميزة جديدة في تطبيق Signal تتعلق بالقصص.. تعرف عليها

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

«الخثلان»: المشاهير لا يستحقون إلا أجرة المثل في إعلاناتهم للمؤسسات الخيرية

«الخثلان»: المشاهير لا يستحقون إلا أجرة المثل في إعلاناتهم للمؤسسات الخيرية

«الخثلان»: المشاهير لا يستحقون إلا أجرة المثل في إعلاناتهم للمؤسسات الخيرية
٠١:٠٣:٤٩ ص، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام  محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، أن القائمين على الأوقاف والمؤسسات الخيرية مثل ولي اليتيم لايجوز أن يتصرفوا فيها إلا بالتي هي أحسن.

وأوضح “الخثلان” في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : “أنه لايجوز إعطاء الوسطاء- كاالمشاهير- نظير وساطتهم إلا بقدر أجرة المثل عرفا.

وأكد الشيخ الخثلان، أن ما يقال من أن بعضهم يعطى مبالغ كبيرة نظير الإعلان عن دعم مشروع خيري لايجوز  إلا بقدر أجرة المثل.

اقرأ أيضًا:

هل يجوز لمن دفع مالاً عن غيره أن يطالب به؟ «الخثلان» يُجيب

الكلمات الدلالية:
اعلانات المشاهير الأوقاف المؤسسات الخيرية سعد الخثلان

مواد ذات صلة

المزيد
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الوزراء العراقي بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الوزراء العراقي بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان

٠٢:٢٣ م، الجمعة، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢
كيف تتعامل مع حرارة مقصورة سيارتك في فصل الصيف؟

كيف تتعامل مع حرارة مقصورة سيارتك في فصل الصيف؟

٠٢:٤٩ م، السبت، ٣١ مايو ٢٠١٤
شرطة الرياض: «فيديو» هتافات السوريين أمام استاد الملك فهد غير صحيح

شرطة الرياض: «فيديو» هتافات السوريين أمام استاد الملك فهد غير صحيح

١٠:٤٩ م، الأربعاء، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٦
بالإنفوجراف.. 6 خطوات لتعليم الطفل احترام الآخرين

بالإنفوجراف.. 6 خطوات لتعليم الطفل احترام الآخرين

٠٩:٢٣ ص، الأحد، ٣١ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *