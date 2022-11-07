بينهم أطفال .. تفحم للجثث في قصف لمليشيا الحوثي على مأرب

تواصل – فريق التحرير:

ذكرت وسائل إعلام يمنية أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران شنت مساء الاثنين قصفاً صاروخياً على مدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين.

تطاير شظايا مقذوفات صاروخية

وأفاد شهود عيان بتطاير شظايا مقذوفات صاروخية إلى المنازل السكنية جراء قصف المدينة بعدد من الصواريخ الباليستية، وسط أنباء عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين بينهم نساء وأطفال.

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جثث الضحايا تفحمت

وقالت مصادر طبية ومحلية بمدينة مأرب إن 4 قتلى بينهم أطفال جثثهم تفحمت على الأقل قتلوا بعد سقوط صاروخ لمليشيات الحوثي على منزل سكني في مخيم الجفينة، أكبر مخيمات النزوح في البلاد، حسب “العين الإخبارية”

وأوضحت أن الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط عدد من الجرحى من أسرتين جرى إسعافهم بمدينة مأرب، بجانب تدمير جزئي وكلي بعدد من المنازل.

وهزت مدينة مأرب اليمنية، انفجارات عنيفة، أول أمس، بعد هجوم بصواريخ باليستية شنته مليشيات الحوثي الإرهابية للمرة الأولى منذ 7 أشهر.

من جانبه، أعلن الجيش اليمني في بيان مقتضب عن الانفجار الذي طال مخزن أسلحة بالمنطقة العسكرية الثالثة كان ناتجاً عن “استهداف من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران”.