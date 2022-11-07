منذ قليل.. بدء التقديم في وظائف وزارة الخارجية عبر هذا الرابط

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) بمسمي ملحق إداري في عدة التخصصات لحملة مختلف مؤهلات ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمي الوظيفي

ملحق إداري

شروط التقديم:

الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة ويشترط في المتقدم لشغل الوظيفة الدبلوماسية:

أن يكون المتقدم /ـة سعودي/ـة الأصل.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

أن لا يكون مفصول من خدمة الدولة.

أن لا يكون متزوج أو متزوجة من غير الجنسية السعودية.

أن يكون لائق صحياً وحسن المظهر.

أن يتعهد خطياً بالعمل في أي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها.

أن يكون المتقدم /ـة حاصل على درجة (البكالوريوس) بتقدير لا يقل عن (جيد).

أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كان حاصلاً عليها من خارج المملكة.

يشترط في المتقدم /ـة إجادة اللغة الإنجليزية.

الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب التوظيف:

وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير والمعدل التراكمي على أن لا يقل التقدير عن (جيد).

صورة طبق الأصل من المعادلة (لمن كان حاصلاً على الشهادة من خارج المملكة).

صورة من شهادة اختبار اللغة (IELTS).

نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.

صورة شخصية حديثة رسمية (4 * 6).

ملاحظات:

تعتذر الوزارة عن قبول أي طلب غير مرفق به الوثائق المطلوبة أو مخالف للشروط وسيتم استبعاده.

تحدد مواعيد المقابلة الشخصية للمرشحين من خلال رسائل الـ (SMS) أو البريد الإلكتروني.

مواعيد التقديم:

بداية التقديم: الثلاثاء 1444/04/14هـ الموافق 2022/11/08م.

نهاية التقديم: الخميس بتاريخ 1444/04/16هـ الموافق 2022/11/10م

رابط التقديم على وظائف وزارة الخارجية:

يبدأ التقديم غدًا الثلاثاء (خلال الفترة الموضحة أعلاه) عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية:

رابط التقديم (اضغط هنا)

التفاصيل من المصدر (اضغط هنا)