شاهد.. موجة غبار كثيف تحجب الرؤية في أبها

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثق موجة غبار كثيف في مدينة أبها بمنطقة عسير.

وأظهر المقطع، أجواء مغبرة وعوالق ترابية، في سماء أبها تسببت في تدني الرؤية الأفقية.

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وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مع فرصة تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

وتشمل الحالة، أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الجوف والحدود الشمالية.

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