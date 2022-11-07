ميزة جديدة في تطبيق Signal تتعلق بالقصص.. تعرف عليها

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني فيصل السيف عن ميزة جديدة في تطبيق التواصل الاجتماعي سيجنال .

وقال السيف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” : “أصبح تطبيق Signal يدعم القصص لجميع المستخدمين”.

وأضاف السيف “يمكن من خلال هذه الميزة، مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والنصوص وسيتم حذفها تلقائياً بعد 24 ساعة، وقدم التطبيق وسيلة لتعطيلها للمستخدمين الذين لا يرغبون بها”.

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وفي وقت سابق، طرح تطبيق التراسل “سيجنال”، ميزات جديدة تتعلق بالرسائل الصوتية، وذلك من أجل ضم المزيد من الساخطين على تطبيق “واتسآب”، بعدما أعلن عن سياسة الخصوصية الخاصة به، التي أثارت جدلاً عالميا.

وأول هذه الميزات التي طرحها في نسخته التجريبية على هواتف “أندرويد”، والتي تحمل رقم (5.16) هي ميزة “المسودات الصوتية”، غير المتوافرة على “واتسآب”، والتي تتيح حفظ نسخة من الرسالة الصوتية بعد الخروج من التطبيق من أجل إضافة المزيد عليها بعد فتحه من جديد- وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

كما أنه يمكن لمستخدمي “سيجنال” تسريع تشغيل الرسالة الصوتية وإبطائها إلى نصف السرعة العادية عن طريق النقر على زر “x1” صغير أسفل معاينة الشكل الموجي للرسالة، وتلك الميزة ستكون مفيدة عندما يكون حديث الطرف الآخر غير واضح أو أن المتلقي على عجلة من أمره للاستماع إلى ملخص الرسالة.

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