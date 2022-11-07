الذهب يهبط من أعلى مستوى في 3 أسابيع

تواصل – فريق التحرير:

انخفض الذهب، اليوم، في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1672.99 دولار للأوقية.

تقلبات أسعار الذهب

وارتفع المعدن النفيس 3% يوم الجمعة الماضي، مع تراجع الدولار 2% تقريبا.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1676.30 دولار بحسب “رويترز”. واستعاد مؤشر الدولار بعض الخسائر ليرتفع 0.2%.

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أسعار الذهب تواصل تراجعها.. وعيار 21 يسجل 177 ريالاً

بيانات الوظائف الأمريكية

كانت بيانات الوظائف الأمريكية أنعشت الآمال في أن يكون مجلس الاحتياطي أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

الذهب في المملكة

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين الموافق 7 من نوفمبر 2022 في أسواق المملكة، وسجل عيار 24 نحو 202.03 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 185.20 ريال.

عيار 21 يسجل 176.78 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 176.78 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 151.53 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 117.85 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 101.02 ريال.