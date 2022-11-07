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مقتل أمريكي والعثور على ضابط كندي جثة هامدة.. ماذا يحدث في بغداد؟
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مقتل أمريكي والعثور على ضابط كندي جثة هامدة.. ماذا يحدث في بغداد؟

مقتل أمريكي والعثور على ضابط كندي جثة هامدة.. ماذا يحدث في بغداد؟

مقتل أمريكي والعثور على ضابط كندي جثة هامدة.. ماذا يحدث في بغداد؟
١١:٥٤:٢٨ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

بعد أن أعلنت وسائل إعلام عراقية عن مقتل مواطن أمريكي في شوارع بغداد بعد فشل اختطافه، أعلنت القوات الكندية، اليوم الإثنين، وفاة ضابط تابع لها في ظروف غامضة بالعاصمة العراقية.

وذكرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة الكندية على “تويتر”، أن العضو في القوات المسلحة الكندية الكابتن إريك تشيونغ توفي يوم السبت 5 نوفمبر في ظروف لا صلة لها بميدان القتال.

وأضافت القوات الكندية أن “قواتها في بغداد تحقيق حاليا في ظروف الوفاة”.

وكان الكابتن إريك تشيونغ ضابط عمليات في مقر قيادة مجموعة اللواء الكندي 38 ومقره في وينيبيغ، مانيتوبا.

ويعمل في بغداد كمسؤول تنفيذي لمديرية الاتصالات الاستراتيجية لقوة العمل المشتركة – عملية العزم الصلب.

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وأثار مقتل الأمريكي ووفاة الضابط الكندي، تساؤلات بين البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما إذا كان هناك فيصل قرر استهداف الأجانب في العراق.

الكلمات الدلالية:
بغداد مقتل أمريكي وفاة ضابط كندي

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