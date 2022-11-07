الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الأمن العام يقبض على (18) مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع
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الأمن العام يقبض على (18) مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع

الأمن العام يقبض على (18) مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع

الأمن العام يقبض على (18) مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع
١١:٤٤:١٨ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

ضبطت شرط الأمن العام في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وتبوك وجازان، (18) مخالفاً لنظام البيئة.

وأوضح بيان نشره الحساب الرسمي لـ “الأمن العام”، أن المضبوطين (11) مواطناً ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المصرية، و(4) مقيمين من الجنسية السودانية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (12) مركبة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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وحثَّ الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
الأمن العام المدينة المنورة مكة المكرمة نظام البيئة

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