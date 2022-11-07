تحرك عاجل من الداخلية الكويتية ضد وافدين مصريين.. ماذا حدث؟

تواصل – فريق التحرير:

تعرض مفتشون من وزارة التجارة والصناعة الكويتية للاعتداء والضرب على يد عدد من الوافدين المصريين في منطقة الضجيج.

أثناء حملات تفتيشية

وحسب صحيفة “القبس” الكويتية فإن الواقعة جرت أثناء قيام موظفي الوزراة بحملات تفتيش على محلات بيع الأثاث في محافظة الفروانية.

إبلاغ وزارة الداخلية

وأفادت مصادر مطلعة بأن موظفي التجارة قاموا بإبلاغ رجال وزارة الداخلية الذين قاموا بدورهم بالقبض على 15 وافد أعاقوا عمل مفتشي وزارة التجارة وتعدوا عليهم بالضرب، وقاموا بكسر «آيبادات» الموظفين الذين يقومون بتسجيل المخالفات التجارية من خلالها.

ومن المتوقع أن يتم إبعاد الوافدين المعتدين خلال الـ 48 ساعة القادمة، بعد التثبّت من هويتهم عبر الكاميرات المنتشرة في المجمع التجاري محل الحادثة بمنطقة الضجيج.

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