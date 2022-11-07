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ماذا قالت والدة «مفقودة مكة» بعد القبض على الخاطفة؟
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ماذا قالت والدة «مفقودة مكة» بعد القبض على الخاطفة؟

ماذا قالت والدة «مفقودة مكة» بعد القبض على الخاطفة؟

ماذا قالت والدة «مفقودة مكة» بعد القبض على الخاطفة؟
١١:٠٦:٣٩ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تحدثت والدة الطفلة “رتيل” – التي عرفت بـ (مفقودة مكة)- والتي أعادتها شرطة منطقة مكة المكرمة بعد اختفائها وتعرضها للاختطاف من قبل مقيمة باكستانية.

وعبّرت والدة الطفلة التي تحمل الجنسية البرماوية، عن سعادتها بعودة طفلتها التي تبلغ 5 سنوات، مشيرة إلى أنها اختطفت قرب الحرم المكي.

وقالت في حديث لـ”العربية.نت”، الإثنين، إنها تشعر بالراحة الآن بعد أن تم القبض على خاطفة ابنتها حتى لا تتكرر هذه المأساة مع عائلة أخرى.

كما أوضحت أنها عاشت أياماً عصيبة وقلقاً وخوفاً عند اختفاء رتيل، فيما أثنت على جهود رجال الأمن في القبض على الخاطفة.

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بيان من شرطة مكة المكرمة حول اختفاء طفلة والكشف عن المتورطة في اختفائها

يذكر أن شرطة منطقة مكة كانت كشفت، الأحد، ملابسات اختفاء الطفلة.

وقالت في بيان عبر حسابها في تويتر، إنه تبين من إجراءات الاستدلال تورط مقيمة من الجنسية الباكستانية في اختفاء رتيل.

كما أكدت أنه تم القبض عليها وإيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.

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الطفلة رتيل شرطة مكة المكرمة مفقودة مكة مقيمة باكستانية

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